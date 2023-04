Verso Juve Women-Fiorentina, i precedenti tra le due squadre

In vista del match tra Juve Women e Fiorentina , in programma oggi alle 14:30 e valido per la quarta giornata della poule scudetto , il club bianconero ha pubblicato un interessante approfondimento sui precedenti tra le due squadre. Ecco il comunicato:

Parlando della prossima sfida l'allenatore bianconero Montemurro ha detto: "Domani è una partita da vincere, come tutte le altre in questa fase: lavoriamo ogni giorno per tenere alta l’attenzione in queste gare, sapendo che la Roma è davanti. Domani non faremo grandi cambiamenti ed esperimenti, sono comunque tranquillo perché chi giocherà darà un ottimo apporto. Vogliamo fare una grande partita".