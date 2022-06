Juventus Women: l’under 15 è Campione d’Italia

Le ragazze bianconere hanno vinto il campionato di categoria battendo il Napoli al termine delle Final Eight successive al campionato disputato

redazionejuvenews

La stagione della Juventus giungerò al termine nella giornata di oggi, e ieri è arrivato l'ultimo trofeo a disposizione per il colori bianconeri. Le ragazze dell'Under15 della Juventus hanno infatti vinto l'ultimo atto delle Final Eight successive al campionato di categoria, battendo il Napoli e laureandosi Campionesse d'Italia. Un grande traguardo, celebrato dalla Juventus stessa attraverso il suo sito internet.

"Un'altra splendida giornata per il calcio giovanile bianconero. Le Under 15 di Mister Luca Vood battono il Napoli e conquistano il titolo Nazionale, al termine di una splendida Final Eight. Una vera e propria cavalcata per le ragazze bianconere, che si sono conquistate la finale con un cammino netto.

E poi la Finale di ieri, contro il Napoli: in gol, oggi, ancora Iannacone (due volte) e Piccardi. Bravissime, ragazze!

LE PAROLE DI MISTER VOOD

«Le ragazze hanno meritato il titolo, battendo squadre molto forti: anche oggi non abbiamo mai dato l’impressione di non poterla vincere, la squadra è molto unita e lo ha dimostrato. La forza del gruppo ha fatto la differenza, in una stagione molto complicata, che è stata anche un percorso di crescita fin dall’inizio. Questo titolo è per le giocatrici, ma anche per la Società che ci permette di fare questo cammino con le ragazze»

Final Eight Under 15 femminile. Gara di FINALE. Centro Sportivo “Romagna Centro” – Via Calcinaro, 1165 – Martorano (FC)Juventus-Napoli 3-1 Marcatori: 3’ pt Iannaccone (J), 4’ st Iannaccone Rig. (J), 11’ st Gianfico (N), 22’ st Piccardi (J)

Juventus: Nespolo, La Greca, Bertora, Tosello (5’ tt La Rocca), Xhumaqi (13’ st Falvo), Iannaccone (Cap.), Robino, Santarella (20’ st Piccardi), Di Bello (1’ st Dalla Gasperina). A disposizione: Macagno, Bovolenta, Graneri, Lofaro, Guarnaccia, Allenatore: Vood Luca

Napoli: Sarnataro (13’ tt De Florio), Arciprete (1’ tt Patricelli), Falanga (7’ st De Gregorio), D’Angelo, Gianfico, Romanelli, Manzo, Rauccio (1’tt Loticelli), Langella. A disposizione: De Martino, Marino, Napolitano, Caterino, De Florio. Allenatore: Di Martino Alessandro

Ammonite: 16’ pt De Gregorio (N), 6’ tt Falvo (J)" (Juventus.com)