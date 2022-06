Mercato Juve, Di Maria c’è! Voci folli su Neymar e lo scambio col Liverpool

Dopo giorni di attesa, finalmente ci siamo: Di Maria sarà presto un nuovo giocatore bianconero. Su questo non ci sono davvero più dubbi. Ma qualche novità in merito, in realtà, c'è. Sky Sport infatti ha svelato i dettagli dell'accordo tra la Juve e Di Maria. Confermata la durata del contratto, che sarà di un solo anno. Le cifre invece sono diverse da quelle che sono trapelate negli scorsi giorni: non 7 milioni di ingaggio, ma 6 con bonus più alti legati alle presenze e al raggiungimento di determinati obiettivi. La sostanza comunque non cambia: Di Maria è pronto a traferirsi a Torino, l'annuncio è previsto per la prossima settimana. Ma le indiscrezioni di mercato più eclatanti che coinvolgono la Juve sono altre e una in particolare su Neymar è decisamente folle <<<