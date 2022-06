Mercato Juve / Momblano show: “Koulibaly sì! E all’80% arriva anche…”

1 di 2

Affondo per Koulibaly

Mercato Juve, raffica di grandi notizie da Momblano.

Ve lo avevamo detto e lo ripetiamo ancora: il mercato della Juve in queste ore sta vivendo un momento caldissimo, forse cruciale. Sul tavolo della dirigenza bianconera ci sono tantissime situazioni bollenti, che il club vuole risolvere quanto prima per consegnare ad Allegri una rosa il più completa possibile per l'inizio del ritiro.

In questo senso, il noto esperto di calciomercato Luca Momblano ha sganciato una serie impressionante di notizie in diretta su Twitch sul canale Juventibus. Difesa, centrocampo e attacco: le novità riguardano tutti i reparti della Juve, sia in entrata che in uscita. Iniziamo dalla difesa.

Juventus, offerta ufficiale per Koulibaly

Si parte subito in quarta. Per prima cosa, Momblano smentisce un nome rispuntato in queste ore: "Niente Bremer per la Juventus, non mi risulta. Mandragora andrà alla Fiorentina, visite mediche sabato". Poi il primo vero grande colpo di scena: "Oggi prima offerta ufficiale della Juve per Koulibaly. La proposta avanzata al Napoli è di 20 milioni di euro più il cartellino di Rovella, valutato altri 20 milioni. Per fare un'offerta, vuol dire che la Juventus ha già incassato il gradimento di Koulibaly". Ma siamo solo all'inizio con le notizie. Momblano infatti ha poi proseguito sganciando altre vere e proprie bombe di mercato <<<