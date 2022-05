Juventus Women, ufficiale il rinnovo di Barbara Bonansea fino al 2024

La Juventus Women ha reso noto, tramite un comunicato, il rinnovo di Barbara Bonansea con il club bianconero fino al 2024.

Un'altra stella della rosa blindata per la Juventus, che nel corso di questi mesi ha rinnovato il contratto di tutte le giocatrici più importanti del club, partendo da Sara Gama, passando per Rosucci, Cernoia e Salvai, finendo con Cristiana Girelli. Una prova di forza per il club piemontese, per dare un segnale al campionato italiano e non solo, per puntare magari a qualcosa in più anche in ambito europeo, dopo la fantastica cavalcata di questa stagione, culminata con l'eliminazione in Champions League contro il Lione.