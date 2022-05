Juve, problemi per Pellegrini in allenamento. Cuadrado e De Sciglio…

Buone e cattive notizie in casa Juve: si rivedono Cuadrado e De Sciglio ma si ferma Pellegrini. Chi ci sarà contro il Genoa?

redazionejuvenews

Dopo aver superato con successo il Venezia, la Juve oggi è tornata ad allenarsi in vista del prossimo match di Serie A. Il prossimo avversario dei bianconeri sarà il Genoa, squadra che sta attraversando un momento particolarmente difficile. In piena lotta per la salvezza, la squadra di Blessin farà di tutto per portare a casa i tre punti: la squadra di Massimiliano Allegri dovrà prestare massima attenzione ai rossoblù. Dall'allenamento odierno arrivano buone e cattive notizie.

In vista del match contro il Genoa, infatti, potrebbero tornare a disposizione Cuadrado e De Sciglio. I due terzini destri oggi sono tornati in campo con i compagni e i loro problemi fisici sembrano ormai alle spalle. Può sorridere quindi Danilo che nelle ultime uscite era sempre stato schierato titolare. Il brasiliano molto probabilmente avrà un'occasione importante per riposarsi prima della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Problemi invece per Luca Pellegrini, costretto a terminare in anticipo il proprio allenamento dopo un brutto scontro di gioco con Morata. Il terzino italiano è stato accompagnato fuori dallo staff medico e in attesa di maggiori informazioni il suo impiego contro i rossoblù è da considerarsi a rischio.

Niente da fare, invece, per Locatelli e McKennie. Come specificato da Allegri in conferenza stampa prima del match contro il Venezia: "Vediamo, ma non credo rientrino prima della fine del campionato". L'emergenza a centrocampo continua, ma il tecnico bianconero sembra ora poter contare su un uomo in più: Fabio Miretti. Il giovane centrocampista dell'Under23 contro gli arancioneroverdi ha giocato una partita di livello. Un esordio dal primo minuto da urlo. Con McKennie, Locatelli e Arthur ai box, il classe 2003 potrebbe trovare molto più spazio in questo finale di stagione, possibile alternativa a Rabiot e Zakaria, unici altri centrocampisti presenti in rosa. Ma non dimentichiamoci di Danilo, jolly della Juve.