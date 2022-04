Juventus Women, Cristiana Girelli rinnova fino al 2024

La Juventus Women ha ufficializzato, con un comunicato, il rinnovo di Cristiana Girelli con il club bianconero fino al 2024.

redazionejuvenews

L'avventura tra la Juventus Women e Cristiana Girelli è destinata a continuare almeno fino al 2024. La società bianconera ha annunciato sul proprio sito la prosecuzione dell'accordo con la calciatrice. L'attaccante della Vecchia Signora, protagonista in questa stagione con 20 reti in oltre 30 presenze, è un punto fermo di Madama, visto che il tecnico Joe Montemurro raramente se ne priva, anche per il curriculum e l'esperienza internazionale dell'ex Bardolino Verona e Brescia.

Un altro rinnovo fondamentale per la Juventus, che pian piano sta confermando tutti i pezzi pregiati della rosa. Infatti, negli scorsi mesi la società juventina aveva blindato Rosucci, Gama, Cernoia e Salvai, adesso Girelli, praticamente tutta la spina dorsale della squadra, per dare anche un segnale forte in campo europeo, dopo il fantastico percorso in Champions League di questa stagione, culminato con l'eliminazione ai quarti di finale contro il Lione. Una prova di forza comunque di Madama, visto che la classe '90 era richiesta da diversi top club in giro per l'Europa.

Ecco il comunicato della Juventus: "Il legame tra Cristiana Girelli e la Juventus si rinsalda. La numero 10 delle Juventus Women ha rinnovato il suo contratto fino al 2024, pronta a scrivere altre splendide pagine in bianconero. Tutto è cominciato nell'estate 2018. Le Juventus Women abbracciavano la prima 10 della loro storia e Cristiana, per la prima volta, posava lo sguardo sulla maglia della Juventus con il suo nome sulla schiena. In quello sguardo commosso c'era l'anticipazione di ciò che sarebbe stato, di un sogno che si realizzava e allo stesso tempo si trasformava in mille altri da inseguire. Da quel giorno si sono accumulate serate indimenticabili, gol a raffica (76 in 106 presenze), nuovi primati e tante, tantissime vittorie. Senza che la fame si affievolisse, senza che la voglia di crescere e migliorare si placasse anche un solo giorno. Con questo spirito, con questi stimoli, inizia un nuovo capitolo. Congratulazioni Cristiana, ci vediamo in campo!"