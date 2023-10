Juventus Women U15, le modalità di svolgimento del campionato

Le finali saranno, invece, in programma nella giornata di domenica 8 ottobre. Le altre due semifinaliste saranno Inter e Napoli Femminile. Tornando al campionato, invece, le nostre due squadre Under 15 - protagoniste in due gironi diversi - prenderanno parte al campionato maschile "Esordienti 2° anno" dedicato a squadre Under 13 maschili. Sarà una competizione che le nostre due squadre affronteranno in preparazione al Campionato Nazionale Under 15 Femminile che vedrà la nostra Società protagonista a partire dal 3 marzo 2024. La Juventus Under 15, infatti, entrerà in gioco dalla Fase Interregionale che inizierà il 3 marzo, appunto, e terminerà il 2 giugno.