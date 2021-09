Juventus Women, tutto pronto per la sfida contro la Fiorentina

Oggi pomeriggio alle 17.30, la Juventus Women di Joe Montemurro scenderà in campo contro la Fiorentina, in uno dei big match più importanti di tutto il calcio femminile italiano. Si affronteranno due delle squadre più titolare della Serie A, in...

Oggi pomeriggio alle 17.30, la Juventus Women di Joe Montemurro scenderà in campo contro la Fiorentina, in uno dei big match più importanti di tutto il calcio femminile italiano. Si affronteranno due delle squadre più titolare della Serie A, in una sfida senza esclusioni di colpi. La Juventus Women è reduce da un'ottima vittoria in Champions contro il Vllazinia e guarda con ottimismo al prossimo match. Per battere la Fiorentina, però, servirà la massima concentrazione. A poche ore dall'inizio della partita, andiamo alla scoperta della probabile formazione della Juventus.

Pochissimi dubbi per l'allenatore Joe Montemurro che schiererà la miglior formazione possibile, pronto a portare a casa una vittoria. Le bianconere dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-3-3, con Peyraud Magnin tra i pali. Difesa a quattro composta da Hyyrynen, Lenzini, Salvai e Boattin. A centrocampo spazio a Caruso, Rouscci e Cernoia, Tridente d'attacco con Bonansea e Hurtig al fianco di Cristiana Girelli unica punta.

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud Magnin; Hyyrynen, Lenzini, Salvai, Boattin; Caruso, Rosucci, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig

Ieri il tecnico della Fiorentina Panico ha dato la carica: "A livello tecnico non dovremo più ripetere gli errori passati.Abbiamo analizzato l’atteggiamento, che non mi è piaciuto nella scorsa partita. Preferiamo rimanere concentrate, ma percepiamo perché la Juve vince il campionato da 4 anni e l’anno scorso non ha mai perso una partita. Le bianconere sono una squadra molto tattica rispetto agli anni passati. Non so che gara sarà. Posso dire che sarà inizialmente molto tattica, poi nel corso dei minuti subentrerà la stanchezza e ci sarà più viso aperto. Loro hanno fatto tantissimo turnover, quindi non posso pensare che siano stanche. Si presenteranno al Franchi molto preparate. Alle ragazze chiederò un enorme sacrificio, perché queste partite si vincono se si amplificano le energie di tutte quante. Voglio rispetto per questa partita, perché i tifosi ci tengono”.