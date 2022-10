Juventus Women, le statistiche in vista della gara con il Milan

Il sito della Juventus ha pubblicato un report sulle statistiche in previsione del big match contro il Milan.

redazionejuvenews

La JuventusWomen, nella settima giornata del campionato di Serie A, affronterà il Milan. Il sito del club bianconero ha pubblicato le statistiche più interessanti del match: "Ecco le statistiche della sfida di questo pomeriggio delle Juventus Women! NUMERI E CURIOSITA' La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro gare di Serie A contro il Milan, dopo che aveva ottenuto solo un successo nelle tre precedenti (1N, 1P). Il Milan è l’avversaria contro cui la Juventus ha la più bassa percentuale di vittorie in trasferta in Serie A, tra le squadre affrontate almeno tre volte: 50%, frutto di due successi, un pareggio e una sconfitta. La Juventus ha ottenuto sette punti in trasferta in questo torneo; in caso di successo con il Milan diventerebbe la seconda squadra – nell’era dei tre punti a vittoria – capace di raccoglierne almeno 10 nelle prime quattro gare esterne stagionali in Serie A in cinque diversi campionati, dopo la Torres che arrivò a 10. Il Milan ha perso tre delle prime sei gare di questo campionato (3V): solo nel 2021/22 è stato sconfitto più volte nel corso di una singola stagione, quattro, ma in 22 partite. La Juventus è la squadra imbattuta da più turni di Serie A: 13 (10V, 3N), in cui ha realizzato almeno tre reti in otto occasioni.

La Juventus è la squadra che ha segnato più gol in questa Serie A nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco: ben sei in sei giornate, almeno due in più di ogni altra squadra – dall’altra parte il Milan è una delle tre formazioni (insieme a Fiorentina e Roma) a non aver incassato una singola rete nello stesso intervallo temporale. Solo la Roma (97) ha effettuato più recuperi offensivi di Juventus (75) e Milan (61) nel corso delle prime sei giornate di questo campionato. Il Milan è la squadra che ha realizzato più reti in seguito a cross nel corso delle prime sei giornate di questo campionato: quattro, tra cui tutte le tre più recenti. La Juventus è la squadra con la percentuale più alta di duelli vinti in questa Serie A (54.9%), mentre solo il Parma (45.3%) ha fatto peggio del Milan (47.5%) finora. FOCUS SU... La prossima sarà la 100ª presenza per Linda Tucceri Cimini con la maglia del Milan considerando tutte le competizioni – solo Laura Fusetti (107) e Valentina Bergamaschi (101) hanno tagliato questo traguardo con le rossenere; il terzino classe ’91 (10 gol) è una delle sei giocatrici in doppia cifra di reti con questa maglia (insieme a Giacinti, Sabatino, Thomas, Bergamaschi e Dowie). L’ultimo gol su azione di Greta Adami in Serie A è stato segnato contro la Juventus, il 12 dicembre 2021 in trasferta. Lindsey Thomas è ancora alla ricerca del suo primo gol in questo campionato; in generale, non ha realizzato reti nelle sue ultime sette partite di Serie A e solo una volta nella competizione ha registrato un digiuno di otto presenze consecutive in rossonero, tra settembre e dicembre 2021. La Juventus è la squadra che Kamila Dubcová ha affrontato più volte nel corso delle ultime tre stagioni di Serie A (tre) senza ancora segnare o servire assist. La centrocampista ceca ha preso parte a tre gol nelle sue ultime tre presenze in campionato (due passaggi vincenti e una rete). Laura Giuliani ha giocato 68 partite di Serie A con la maglia della Juventus, tra il 2017 e il 2021.

Sei delle ultime nove reti di Cristiana Girelli nel massimo campionato sono arrivate in trasferta, incluse quattro delle cinque firmate nella Serie A in corso; nel periodo (da dicembre 2021) nessuna giocatrice ha fatto meglio nel torneo lontano da casa. Tra le squadre che Girelli ha affrontato almeno quattro volte in Serie A con la maglia della Juventus, il Milan è quella contro cui ha segnato meno reti: appena una in sette incroci, il 5 ottobre 2020 in trasferta. Barbara Bonansea ha segnato quattro gol in sei sfide di Serie A tra Juventus e Milan, nessuna giocatrice ne ha realizzati di più contro le rossonere nella competizione (quattro anche per l’ex bianconera Andrea Stasková e Claudia Ferrato). La prossima sarà la 100ª gara di Lisa Boattin in Serie A con la maglia della Juventus (esclusi playoff). Nessuna giocatrice ha servito più assist di Arianna Caruso in questa Serie A: quattro, come Ghoutia Karchouni e Tabitha Chawinga. Sofie Junge Pedersen ha segnato la sua ultima rete in Serie A proprio contro il Milan, il 14 maggio 2022 in trasferta".