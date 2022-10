Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: “Colpo sicuro a 25 milioni”

Arriva la seconda vittoria consecutiva per la Juventus, dopo il successo di misura nel derby torinese. Il 4 a 0 inflitto all'Empoli dimostra che la squadra sta tornando a buoni livelli. La prova del nove la avremo soltanto nella sfida di Champions con il Benfica, dove speriamo di rivedere almeno fra i convocati Federico Chiesa e Paul Pogba. Nel frattempo Rabiot si conferma l'uomo in più di questo inizio di stagione. Doppietta di pregevole fattura per il centrocampista francese.