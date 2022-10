Juve Women, anche lo scorso anno l’esordio in UWCL in Svizzera

Domani la squadra bianconera farà l'esordio nel girone contro lo Zurigo. Anche l'anno scorso la fase a gironi era iniziata in terra elvetica

Domani le Women bianconere giocheranno la prima gara del girone di Champions in Svizzera, come l'anno scorso. La Juventus, sul suo sito ufficiale, ha ricordato quel match: "Il girone di Champions League si inaugura in Svizzera mercoledì alle ore 18,45 a Zurigo. Stesso Paese ma avversario diverso nella scorsa edizione, quando le ragazze bianconere hanno fatto il loro esordio allo stadio di Ginevra contro la squadra del Servette.