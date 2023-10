Juventus Women, le statistiche della partita con la Sampdoria

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulle statistiche della partita con la Sampdoria, match vinto.

Il sito ufficiale della JuventusWomen ha pubblicato una nota con le statistiche della partita con la Samp. Ecco il comunicato: "La storia tra le Juventus Women e Biella, nuova casa delle bianconere, non sarebbe potuta cominciare in modo migliore: una bella e netta vittoria sulla Samp per portarsi a quota sei punti in classifica dopo due giornate. E ci sono già un paio di prime volte destinate a restare nei libri di storia del club. Per esempio, il primo gol in assoluto al La Marmora-Pozzo porta la firma di Garbino, la prima doppietta di Beerensteyn e il primo gol 'azzurro' quella di Cristiana Girelli.

Scopriamo altre statistiche con il consueto debrief post partita. Cristiana Girelli è la giocatrice a contare il maggior numero di partite con almeno una rete segnata e un assist servito in un singolo match di Serie A (sette, almeno una in più di chiunque altro – a sei Valeria Pirone) – da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2020/21). A partire dalla scorsa stagione, solo Tabitha Chawinga (23) ha realizzato più reti di Cristiana Girelli (17) in Serie A. La Juventus ha chiuso il primo tempo di campionato contro la Sampdoria con 17 conclusioni tentate: contro nessuna formazione le bianconere ne hanno effettuate di più nel periodo in Serie A (17, ancora contro la Samp, il 29 gennaio scorso) – dalla stagione 2020/21.

Cristiana Girelli è una delle tre giocatrici ad aver fornito il maggior numero di assist in Serie A (15, al pari di Arianna Caruso e Benedetta Glionna) dalla stagione 2020/21 Maëlle Garbino ha segnato in tre gare consecutive tra Bordeaux e Juventus (vs Fleury 91 Féminines, Le Havre Féminines e Sampdoria oggi); in aggiunta, quello della francese è il primo gol messo a segno in Serie A. A partire dalla scorsa stagione, solo Tabitha Chawinga (quattro) ha messo a segno più doppiette di Lineth Beerensteyn (tre) in Serie A".

