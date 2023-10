Juve Women-Sampdoria 4-1: le parole di Lenzini e Girelli

Cristiana Girelli ha aggiunto: "Cominciare così era davvero importante, abbiamo avuto delle buonissime sensazioni, ci siamo trovate in un posto bello e accogliente. E’ un nuovo inizio, e speriamo di sentirci sempre più a casa: oggi i tifosi sono stati grandi e per noi è un dovere ringraziarli e ricambiare il loro affetto che è sempre enorme. Venendo alla partita, in allenamento stiamo cercando un gioco più offensivo, abbiamo tante giocatrici che possono cambiare la partita con una giocata. Garbino è una di loro, ha una tecnica incredibile, ma non solo: abbiamo tante armi, lavoriamo per trovare il modo di utilizzarle al meglio; anche stasera, siamo soddisfatte ma c’è anche stata qualche sbavatura che non deve succedere".