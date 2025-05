Juventus Women, le statistiche in vista della Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della sfida con la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “L’ultima gara della stagione vedrà le campionesse d’Italia della Juventus Women affrontare la Roma nel match valido per la finale di Coppa Italia Femminile. HEAD TO HEAD Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre! La Juventus ha perso quattro delle ultime sei partite disputate (2V) – tutte in Serie A – tante quante nelle 18 precedenti in tutte le competizioni (11V, 3N). Più nel dettaglio, dopo lo 0-1 contro l’Inter e l’1-3 contro la Fiorentina, il club bianconero potrebbe incassare tre sconfitte di fila per la prima volta nella sua storia. Da quando è stata fondata – nel 2017/18 – la Juventus è la squadra di Serie A che ha vinto più volte la Coppa Italia: tre (nel 2018/19 contro la Fiorentina, nel 2021/22 e nel 2022/23 contro la Roma), aggiudicandosi sempre il titolo nel corso dei 90’”.

Le altre statistiche

"La Roma è imbattuta nelle ultime nove partite di Coppa Italia (7V, 2N) – già striscia record per il club giallorosso nella competizione – e non ha perso nessuna delle ultime cinque lontano da casa (quattro vittorie e un pareggio, maturato nella finale dello scorso anno con la Fiorentina poi vinta ai calci di rigore); le capitoline non sono mai arrivate a sei match consecutivi senza sconfitte nella competizione. La Juventus ha vinto le ultime due partite in Coppa Italia (le semifinali contro la Fiorentina) e potrebbe inanellare tre successi di fila in una singola edizione del torneo per la prima volta dall'ottobre 2023-febbraio 2024. La Juventus ha subito gol in tre delle ultime quattro partite in Coppa Italia lontano da casa dopo aver tenuto la porta inviolata in quattro delle cinque precedenti, inclusa la finale con la Roma del giugno 2023; dopo il 3-2 e il 3-1 nelle due più recenti, le bianconere potrebbero incassare almeno una rete in tre gare di fila in esterna in una singola edizione del torneo per la prima volta dal novembre 2021-maggio 2022 (cinque)".