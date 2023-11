Juventus Women, le statistiche post-gara del match con l’Inter

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle bianconere . Ecco il comunicato: "La vittoria 5-0 delle Juventus Women sull'Inter è stata netta. Diverse le curiosità da evidenziare dopo una gara così, con focus, ovviamente, sulle ragazze andate in gol. Thomas su tutte. Prima, però, un po' di dati di squadra: Era dal 23 maggio 2021 (0-5 vs Juventus anche in quel caso) che l’Inter non subiva almeno cinque reti senza realizzarne nemmeno una in Serie A. La Juventus ha mantenuto la propria porta inviolata in quattro delle ultime sei gare di Serie A, tanti clean sheet quanti registrati nelle precedenti 20 del massimo campionato.

La Juventus ha segnato due reti nei primi cinque minuti di gara contro una stessa formazione in Serie A per la prima volta dal match di campionato vs Napoli, 9 ottobre 2021 (gol di Arianna Caruso dopo 00:26’’ e Valentina Cernoia dopo 4:52’’ in quel caso). SUPER THOMAS A partire dalla stagione 2021/22, nessuna calciatrice ha realizzato più marcature multiple di Lindsey Thomas in Serie A (sei, al pari di Valentina Giacinti). Contro nessuna squadra Lindsey Thomas ha segnato più gol che contro l’Inter in Serie A (cinque, come vs Empoli); in aggiunta, quella nerazzurra è diventata la prima avversaria a cui è riuscita a segnare nel torneo con più di due squadre differenti – uno con la Roma, uno con il Milan e uno con la Juventus. Lindsey Thomas ha realizzato una doppietta in Serie A per la prima volta da quella messa a segno in campionato con il Milan vs Fiorentina, 26 novembre 2022. INARRESTABILE CARUSO Quella di Arianna Caruso (1:15) è la rete più veloce realizzata in questa Serie A 2023/24; in aggiunta, è il gol più precoce nel massimo campionato da quello di Nora Heroum (00:46) vs Sassuolo, 6 maggio scorso.