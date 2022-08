Juventus Women, tutte le statistiche in vista della gara contro il Como

La Juventus Women è pronta all'esordio in campionato contro il Como. Il sito di Madama ha pubblicato le statistiche più interessanti.

redazionejuvenews

Anche la Juventus Women è pronta a fare il suo esordio nella stagione 2022-23. Le piemontesi sfideranno il Como nella gara prevista questa sera. Ecco tutte le statistiche sulla sfida, rese note dal comunicato del club bianconero: "Il Como è la sesta avversaria lombarda che la Juventus affronta in Serie A dopo Atalanta Mozzanica, Brescia, Inter, Milan e Orobica. Le bianconere hanno vinto 17 partite contro squadre di questa regione (incluse le 10 più recenti) - tre pareggi e due sconfitte (vs Brescia e Milan) completano il bilancio. Questa è una delle curiosità con cui ci avviciniamo a Como - Juventus Women, prima gara del campionato di Serie A Femminile per le bianconere, pronte a provare a riconquistare ancora una volta lo scudetto. Tra intrecci sulla prima giornata e occhi puntati sulle osservate speciali, scopriamo un po' di numeri e statistiche verso la sfida (fischio d'inizio alle 20:30, match in diretta su Juventus TV).

LA PRIMA GIORNATA Dal 2017/18 (dal suo debutto in Serie A) la Juventus ha vinto ognuna delle cinque gare d’esordio stagionale nel massimo campionato. Le bianconere in questa serie di match contano 16 reti segnate e solo una subita (contro l’Empoli nel 2-1 del settembre 2019). Dal suo debutto in Serie A (2017/18) la Juventus ha incassato un solo gol nelle cinque gare d’esordio stagionale disputate in Serie A; tra le squadre attualmente nel torneo, solo il Milan nel quinquennio ha fatto meglio (0). Dovesse vincere questa sfida, il Como diventerebbe la prima neopromossa lombarda in Serie A a centrare i tre punti nella gara d’esordio stagionale nel massimo campionato dalla Vallassinese, che sconfisse 1-0 il Fiammamonza nel 2003.

NUMERI La Juventus è la formazione che nella Serie A 2021/22 ha segnato più reti su palla inattiva (16 - cinque dei quali su punizione indiretta, altro primato nello scorso campionato). La Juventus ha segnato 24 gol negli ultimi 30’ di gioco nello scorso campionato, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra squadra nela Serie A 21/22. Nessuna squadra, nella scorsa Serie A, ha segnato più gol di testa rispetto alla Juventus: 14, sei dei quali firmati da Cristiana Girelli, primatista in questa specifica graduatoria nella competizione 2021/22. La Juventus è, con il Napoli Femminile, una delle due sole squadre che nella scorsa Serie A non hanno subito gol su sviluppo di calcio d’angolo. La Juventus è la squadra che nella scorsa Serie A ha effettuato più recuperi offensivi (306); quattro di questi si sono trasformati in gol.

FOCUS GIOCATRICI Il neo acquisto del Como Vlada Kubassova ha perso 2-0 l’unico precedente giocato in Serie A contro la Juventus: l’8 maggio 2021 con la maglia del Napoli Femminile. Il neo portiere del Como Maria Korenciova ha disputato sette partite contro la Juventus, considerando tutte le competizioni: cinque in Serie A e due in Coppa Italia – tutte con il Milan tra il 2018 e il 2021. Cristiana Girelli e Arianna Caruso sono le due giocatrici con più reti all’attivo nel primo match stagionale della Juventus in Serie A - quattro a testa. La centrocampista è andata a bersaglio in ognuno dei tre più recenti (vs Empoli nel 2019, vs Verona nel 2020, vs Pomigliano nel 2021). Cristiana Girelli e Arianna Caruso sono le due migliori marcatrici della Juventus nel 2022: per entrambe otto reti all’attivo. Solo Girelli però è andata a segno in tutte le competizioni disputate dal club in quest’anno solare (Supercoppa, Coppa Italia, Serie A e Champions League).

Lisa Boattin è uno dei due soli difensori (insieme a Linda Tucceri) che nella scorsa Serie A hanno partecipato ad almeno 10 marcature (sei reti e quattro assist per la bianconera). Se dovesse andare a segno in questa gara, il Como sarebbe la quarta avversaria lombarda contro cui mette a segno almeno una rete con la maglia della Juventus nel massimo campionato, dopo Brescia, Milan e Inter. Sofia Cantore ha trovato, lo scorso 21 agosto nelle qualificazioni alla Women’s Champions League 22/23, il suo sesto gol con la maglia della Juventus dopo i quattro siglati in Serie A e quello in Coppa Italia del febbraio 2019. Tra le giocatrici attualmente alla Juventus, Agnese Bonfantini (12) è – con Cristiana Girelli (21), Arianna Caruso (18) e Barbara Bonansea (13) – una delle quattro che dall’inizio della scorsa stagione hanno realizzato più di 10 gol in maglia bianconera, considerando tutte le competizioni. Pauline Peyraud-Magnin è stata, nella Serie A 21/22, il portiere con la più alta percentuale di parate (81.5%) tra gli estremi difensori con almeno 10 presenze collezionate".