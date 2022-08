Juventus Women, le statistiche del match contro il Como

Il sito della Juventus ha pubblicato le statistiche post-gara della partita tra Juventus Women e Como, incontro terminato 6-0 per Madama.

redazionejuvenews

La JuventusWomen ha battuto il Comoper 6-o, convincendo nella prima uscita in Serie A, anche se le bianconere hanno già disputato due partite in Champions League qualche giorno fa. Il sito della Vecchia Signora ha pubblicato le statistiche dell'incontro: "Esordio da urlo per le Juventus Women che, con un netto 6-0, superano il neopromosso Como. Grandi protagoniste della serata, sicuramente, Cristiana Girelli, autrice di una tripletta e Lineth Beerensteyn che ha trovato i suoi primi gol (2) con la maglia bianconera. Di Boattin l'altra rete della squadra di Mister Joe Montemurro. Andiamo a scoprire qualche curiosità sulla partita di ieri al "Ferruccio" di Seregno.

Dal 2017/18 (dal suo debutto in Serie A) la Juventus ha vinto ognuna delle sei gare d’esordio stagionale nel massimo campionato. Le bianconere in questa serie di match contano 22 reti segnate e solo una subita. La Juventus non segnava almeno 6 gol all’esordio stagionale in Serie A dal settembre 2018 contro il Chievo Verona Valpo. Cristiana Girelli é la prima giocatrice della Juventus a superare quota 60 gol in Serie A in bianconero (61 centri per lei da quando é alla Juventus nel massimo torneo).

Cristiana Girelli é la giocatrice con più reti all’attivo nel primo match stagionale della Juventus in Serie A - sette gol con i tre di stasera. Lineth Beerensteyn diventa la prima olandese ad avere segnato un gol in Serie A con la maglia della Juventus (doppietta per lei, come sottolineato). Lisa Boattin é il difensore che ha segnato piú gol in Serie A nel 2022 (cinque). La Juventus ha vinto tutte le 25 gare di Serie A giocate contro squadre neopromosse e nelle ultime quattro (incluso oggi) ha segnato almeno cinque gol. La Juventus va in rete da 47 partite di fila in Serie A e in questo parziale ha segnato 147 gol (e ben 10 volte di queste 47 ha realizzato almeno cinque reti)".