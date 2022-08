Juve Women, vittoria per 6-0 contro il Como: tripletta per Girelli

Vittoria netta per la Juve Women di Montemurro, che batte il Como 6-0 grazie ad una super tripletta di Girelli. Il commento del match e le parole dei protagonisti

redazionejuvenews

Inizia nel migliore dei modi la stagione della Juve Women, che ieri ha battuto6-0 il Como. Ecco il commento del club bianconero: "Non c'è di fatto partita al "Ferruccio" di Seregno: la Juve passa subito, al 7', con Girelli infallibile dal dischetto.Ed è un gol molto significativo, perché è il numero 80 in maglia bianconera. E non basta: Cristiana si ripete altre due volte, sempre nel primo tempo, al 34' e al 40'. Gli assist, rispettivamente, sono di Bonfantini e della "esordiente" Beerensteyn. La Juve mette subito in ghiaccio il punteggio ma nella ripresa riparte altrettanto forte. Dopo due minuti Lisa Boattin mette il suo nome nel tabellino. Dopo altri 4 è proprio Beerensteyn a esultare, per la prima volta, con la maglia della Juve. Al 41' mette a segno la sua doppietta personale, impreziosita da una splendida giocata di tacco. Non si poteva davvero cominciare meglio".

Al termine del match l'allenatore della Juve Women Joe Montemurro ha detto: "Devo fare i complimenti alla società e alla dirigenza del Como. E' stata una serata bellissima per iniziare la Serie A, auguro loro di fare un buon campionato. Il calcio italiano sta crescendo, le giocatrici straniere adesso sono interessate a venire a giocare qui. Per noi è importante capire bene come collocarci in Europa, abbiamo una rosa ampia, che genera una competizione sana: questa stagione sarà un’avventura, siamo contenti di rappresentare l’Italia in Europa e speriamo di rendere tutti orgogliosi".

Beerensteyn ha aggiunto: "Sono felice per la vittoria della squadra e per il primo gol alla Juve, sono davvero felice di essere qui, il team e le ragazze sono fantastiche. Finalmente la stagione è iniziata, adesso bisogna continuare. Dopo la pausa ci sarà l’Inter, sarà una partita importante che sarà bellissimo giocare e che dobbiamo vincere". Chiosa finale per Boattin: "Sono felice di questi sei gol, era importante segnare tanto oggi, abbiamo giocato una bella partita, alla prima volta da professioniste: è qualcosa che ci emoziona, abbiamo lottato molti anni per questo, ci vogliamo godere questo momento, che deve essere un punto di partenza. La fascia di capitano? indossarla è un onore".