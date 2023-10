Juventus Women, le statistiche dopo il match con il Chievo

Il sito ufficiale della Juventus Women ha pubblicato una nota sulle statistiche della partita contro il Chievo Verona.

Il sito ufficiale della JuventusWomen ha pubblicato una nota sulla gara con il Chievo Verona, match vinto. Ecco il comunicato: "Il cammino in Coppa Italia Femminile delle Juventus Women è cominciato nel migliore dei modi, con una vittoria. Le bianconere hanno sconfitto 0-6 il Chievo in trasferta e si sono guadagnate il pass per i quarti di finale della competizione, dove affronteranno la Sampdoria. Statistiche e curiosità dopo il successo bianconero.

CURIOSITÀ DOPO CHIEVO-JUVENTUS WOMEN GLORIA E FEDE - Esordio assoluto con la prima squadra delle Juventus Women per Gloria Sliskovic. La classe 2005 è anche la prima bosniaca a indossare la maglia delle bianconere. Prima volta anche per Federica Cafferata. ESORDIO STAGIONALE - Non si tratta di esordio assoluto, ma contro il Chievo è stata la prima volta in stagione per Roberta Aprile e Ginevra Moretti, entrambe protagoniste di un'ottima prova. Imbattuta e autrice di una grande parata Aprile, mentre Moretti ha offerto l'assist per il gol di Garbino.

LA PRIMA GIOIA DI THOMAS - Primo gol in bianconero in gare ufficiali per Thomas, autrice del 0-4 su assist di Barbara Bonansea. SBLOCCATE! - Primo gol stagionale, invece, per Bonansea, alla sua seconda presenza totale, e Nystrom. 0-6 - L'anno scorso Chievo e Juventus Women si sono affrontate in Coppa Italia in un doppio confronto: sei gol fatti dalle bianconere, zero subiti. Curiosamente, esattamente come nella sfida di questa stagione".

