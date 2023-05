Juventus Women, le statistiche in vista della gara con la Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le statistiche in vista della partita delle Women con la Fiorentina . Ecco la nota: "La Juventus va a segno da 70 partite consecutive in Serie A (già striscia record nel torneo per un club nell’era dei tre punti a vittoria). L’ultima volta che le bianconere non sono riuscite a segnare nella competizione è stata con un’altra squadra toscana e sempre in trasferta: la Florentia (0-0 il 1° febbraio 2020). La Juventus ha incassato 12 reti nelle ultime cinque gare giocate in Serie A, solamente una in meno di quelle subite nelle precedenti 15 partite nella competizione (13). La Juventus è la squadra che ha realizzato più reti in trasferta in questa Serie A: 35 in 12 incontri (una media di 2.9 a partita). La Vecchia Signora è inoltre una delle due che hanno conquistato più punti lontano da casa nel torneo 22/23: 26, meno solo della Roma (31).

FOCUS GIOCATRICI Annahita Zamanian (82 partite e 11 gol con la maglia della Juventus in tutte le competizioni tra il 2020 e l’inizio del 2023) ha segnato due reti in nove presenze in questa Serie A con la Fiorentina (una di queste nella sfida più recente con le bianconere), tante quante nelle 36 precedenti gare giocate nel torneo. Vero Boquete ha realizzato 10 reti in Serie A con la maglia della Fiorentina, più di qualsiasi altra viola dal suo arrivo al club (gennaio 2022). Tra le giocatrici straniere che hanno militato nella squadra toscana, solo l’ex Lana Clelland (13) ne ha totalizzate di più. Considerando le centrocampiste di questa Serie A, solo Andressa (12) ha segnato più gol di Vero Boquete (sette). Tuttavia, la spagnola non è mai andata a bersaglio nelle quattro presenze contro la Juventus nel massimo campionato – un assist però nel match più recente del 16 aprile, terminato 4-3 per le bianconere. L’unico gol realizzato da fuori area da Miriam Longo, in Serie A è arrivato proprio contro la Juventus, nella gara del 12 dicembre 2021 quando l’attaccante viola vestiva ancora la maglia del Milan. Nessuna giocatrice della Fiorentina ha contribuito a più reti di Zsanett Kaján in casa in questa Serie A: tre gol e un assist per la classe ’97 (stesso score interno di Vero Boquete). La Juventus è però la formazione con cui conta già più sconfitte nel massimo campionato (tre). Dall’inizio della Poule Scudetto sono solo due le giocatrici della Fiorentina che hanno preso parte a più di due reti: Vero Boquete (tre gol e un assist) e Michela Catena (un gol, uno dei quali contro la Juventus nella sconfitta per 4-3 del 16 aprile scorso, e due assist). L’ultimo gol realizzato da Stephanie Breitner in Serie A è arrivato proprio nella gara del 16 aprile scorso contro la Juventus.

La classe ’92 non ha mai segnato più di una rete in una singola edizione del torneo. Tre delle cinque più giovani giocatrici che vantano almeno tre gol e almeno tre assist in questo campionato indossano le maglie di Juventus e Fiorentina: Julia Grosso (3+7 per la classe 2000 bianconera), Miriam Longo (4+3 per la viola classe 2000) e Michela Catena (3+4 per la viola classe ‘99). Tre delle cinque centrocampiste che hanno partecipato a più gol in questa Serie A si affrontano in questo match: da una parte Arianna Caruso (15 – cinque gol e 10 assist) e Julia Grosso (10 – tre reti e sette assist), dall’altra Vero Boquete (10 – sette reti e tre assist). Tra loro Karchouni (14) e Andressa (13). Solo Lana Clelland (nove) ha segnato più gol contro la Fiorentina in Serie A rispetto a Cristiana Girelli e Barbara Bonansea (otto a testa). Nel 4-3 in rimonta dello scorso 16 aprile la numero 10 ha realizzato la prima delle quattro reti bianconere e servito l’assist per la quarta a Julia Grosso. Lineth Beerensteyn ha realizzato 10 reti in 20 presenze in questa Serie A; tra le giocatrici straniere che hanno indossato la maglia bianconera, solo Eniola Aluko (14 nella Serie A 2018/19) ha segnato più gol per il club in una singola edizione del torneo. La Fiorentina è l’unica squadra contro cui Lineth Beerensteyn ha trovato il gol in ogni singola gara disputata in Serie A: tre reti in tre presenze, che ne fanno anche la vittima preferita della classe ’96 nella competizione. Con l’assist fornito nell’ultimo match di Serie A contro l’Inter, Arianna Caruso è salita a quota 10 passaggi vincenti in questo campionato, diventando la prima giocatrice capace di andare in doppia cifra di assist in un singolo campionato di Serie A nelle ultime tre stagioni. Delle sei giocatrici che hanno partecipato ad almeno 35 gol nelle ultime tre edizioni di Serie A, solo tre ci sono riuscite con una singola maglia: Cristiana Girelli (56 – 43 gol e 13 assist), Arianna Caruso (35 – 20+15) e Barbara Bonansea (35 – 22+13) – tutte con la Juventus. Tra le giocatrici che in questa Serie A vantano almeno due gol e almeno due assist, Paulina Nyström è quella che ha disputato meno minuti (468). Dopo il gol contro l’Inter nell’ultima partita giocata in campionato, Sofie Pedersen potrebbe andare a segno per due gare di fila nella competizione per la prima volta da gennaio 2021 (Inter e Verona in quel caso). Contro la Fiorentina ha realizzato la rete dell’1-0 bianconero il 24 marzo 2019. Considerando le ultime tre edizioni di Serie A, la Fiorentina è, con la Roma, una delle due squadre contro cui Lisa Boattin ha servito più assist in campionato (tre ciascuna). La bianconera è l’unico difensore che nel torneo in corso ha partecipato ad almeno cinque gol (5 – due sigilli e tre passaggi vincenti). La Fiorentina è l’unica squadra contro cui Cecilia Salvai ha realizzato più di un gol in Serie A: il primo con la maglia dell’AGSM Verona (il 30 gennaio 2016), il secondo lo scorso 11 febbraio in bianconero. Gli unici due difensori a contare più di una rete all’attivo dall’inizio del 2023 in Serie A giocano nella Juventus: due sia per Cecilia Salvai (uno dei quali contro la Fiorentina) che per Linda Sembrant".