Mercato Juve | Di Marzio svela tutto: “Addio Allegri? Vi dico che…”

La Juventus del prossimo anno sarà radicalmente diversa rispetto a quella che abbiamo imparato a conoscere in questa stagione. Sarà diversa rispetto ai calciatori in campo e grossi cambiamenti sono attesi anche per quel che riguarda la dirigenza e - perché no - la panchina. Va detto: la situazione è in divenire e di sicuro non c'è praticamente ancora niente. Ecco il motivo per cui è certamente molto utile ascoltare le parole dette da Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport. Dove ha fatto il punto della situazione su diverse questioni.

Il sogno di Giuntoli sarebbe quello di portare Spalletti - in rottura totale con il Napoli - alla corte di Elkann. E dunque, al posto di Allegri. Ma nel caso in cui dovesse restare proprio Allegri? Di Marzio ha parlato anche di questo: "Al momento posso dirvi che la figura di Allegri non verrà messa in discussione. Almeno, non nelle prossime ore. Poi, quando Giuntoli arriverà, farà il DS e nel caso, dovesse restare Allegri, lui penserà solo a fare l'allenatore. Lo dico perché si era parlato di un Max in versione manager. No, non andrà così. Se Allegri resterà, sarà comunque Giuntoli a prendere le decisioni di mercato. Ma non solo. L'attuale dirigente del Napoli ha dimostrato negli anni di avere sempre un ottimo rapporto con gli allenatori: i rapporti si costruiscono. Quindi se fosse, il rapporto tra i due, potrà comunque essere costruito e consolidato". Insomma, è tutto in divenire. E proprio guardando al futuro, attenzione: "Ecco chi andrà via al 95% dalla Juventus" <<<