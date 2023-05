Verso Fiorentina-Juve Women: convocate, precedenti e stato di forma

Chi vincerà? La Fiorentina è una delle vittime preferite della Vecchia Signora , contro cui vanta ben 10 vittorie in Serie A femminile . A completare il bilancio dei precedenti ci sono un pareggio e un successo viola. Il punteggio complessivo delle ultime cinque partite in casa viola vede la Juve avanti per ben 11-3 , e allargando l'analisi a tutte le competizioni le bianconere hanno vinto 12 delle ultime 13 partite contro le viola, con ben 9 porte inviolata.

Parlando invece dell'attuale stato di forma, nell'ultima sfida di Serie A la Fiorentina ha perso 4-0 mentre la Juve ha pareggiato. Momento poco positivo per la formazione viola che ha perso sei degli ultimi nove incontri in Serie A. Un dato allarmante se si pensa che nelle precedenti 22 partite la Fiorentina aveva perso appena sette volte. Una fase negativa che è riscontrabile anche nel dato dei gol subiti. La squadra di Panico è la peggior difesa tra le squadre della Poule Scudetto con ben 49 gol subiti. Al contrario, la Juve va a segno da ben 70 partite consecutive in Serie A, striscia record nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria. Come se non bastasse, la squadra di Montemurro è la formazione che ha realizzato più reti in questa Serie A: 35 in 12 incontri (una media di 2.9 a partita). La Vecchia Signora è inoltre una delle due che hanno conquistato più punti lontano da casa nel torneo 22/23: 26, meno solo della Roma (31).