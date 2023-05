Juventus Women, le statistiche post-match con l’Inter: la nota

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con le statistiche post-gara dell'incontro con l'Inter, terminato 2-2, con tanto di rammarico per le bianconere, come dichiarato da Montemurro: "La rimonta subita? Una questione mentale, tutti e due i gol che abbiamo subito sono arrivati da un nostro possesso; al nostro livello non possiamo avere queste disattenzioni. In settimana facciamo molte simulazioni di gara, specie sulle situazioni che in stagione abbiamo maggiormente sofferto. Altro aspetto rilevante è il non aver chiuso la partita, e anche in questo caso è necessaria una maggiore concentrazione. Sono contento per l’esordio di Simon, le manca il ritmo ovviamente, ma vogliamo mettere minuti per arrivare a un buon livello fisico mentale e tattico in vista del 4 giugno".