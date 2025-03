Juventus Women, le statistiche in vista del match con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della sfida contro la Roma.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “L’unica sconfitta subita in questo campionato dalla Juventus è arrivata contro la Roma (1-3 in trasferta il 19 gennaio): le bianconere non perdono in casa in Serie A addirittura dal 26 aprile 2024 contro l’Inter. La Juventus ha pareggiato l’ultima gara interna di campionato (1-1 contro il Napoli) e potrebbe impattare due incontri di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023 (in quel caso 1-1 sia contro Como che Sassuolo)”.

Le altre statistiche

"La Juventus ha chiuso la Poule Scudetto dello scorso campionato con tre vittorie di fila e non è mai arrivata a quattro successi consecutivi nella seconda fase della Serie A. La Roma invece nelle 16 partite giocate in generale nella sua storia nella Poule Scudetto, ha perso solo due volte, entrambe contro la Juventus (maggio 2024 e maggio 2023). La Juventus accede alla Poule Scudetto con 45 punti conquistati e con 51 gol fatti, i dati più alti fatti registrare dalle bianconere a fine della stagione regolare da quando esiste questa fase del torneo (dal 2022/23); dall'altra parte, la Roma ha registrato 35 punti e 36 gol realizzati, record negativi per le giallorosse nelle ultime tre stagioni a questo punto del torneo. La Roma si presenta a questa sfida reduce da due clean sheet consecutivi e non ne infila almeno tre di fila in campionato da marzo 2024 (serie di quattro tra regular season e Poule Scudetto)".