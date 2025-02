Juventus Women, le statistiche in vista della Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Sulla strada della Juventus Women in Coppa Italia Femminile c’è la doppia sfida contro la Fiorentina valida per la semifinale del torneo. Si parte dal match al Viola Park con fischio d’inizio fissato alle 15:00 di domenica 16 febbraio 2025. Vediamo alcuni numeri a confronto per le due squadre. COPPA ITALIA FEMMINILE | FIORENTINA-JUVENTUS, HEAD TO HEAD La Fiorentina non è mai stata eliminata in semifinale tra tutte le competizioni, passando il turno in ognuna delle cinque precedenti occasioni in cui ne ha disputata una: nella Coppa Italia 2016/17 (gara secca contro l’Empoli), nel 2017/18 (gara secca contro la Pink Bari), nel 2018/19 (doppio confronto con la Roma), in Supercoppa Italiana nel gennaio 2021 (gara secca con il Milan) e nella passata edizione di questo torneo – proprio contro la Juventus. Considerando anche la competizione in corso, la Juventus è approdata sei volte in semifinale di Coppa Italia (record condiviso con la Roma dal 2017/18, stagione d’esordio del club piemontese), centrando per tre volte la finale; le uniche due eccezioni risalgono al 2020/21 e 2023/24 (eliminazione in un doppio confronto con la Roma e con la Fiorentina)”.

Le altre statistiche

"La Fiorentina ha perso solo una delle ultime 18 partite di Coppa Italia (10V, 7N), contro il Milan il 25 gennaio 2023, nei quarti d'andata in casa (0-1). Quella è anche l'ultima occasione in cui la Viola non è andata a bersaglio nella competizione – da allora, 10 match consecutivi con almeno una rete all'attivo (17 totali). La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime 13 partite disputate in tutte le competizioni (5N, 6P) dopo aver centrato ben 10 successi nelle prime 13 della stagione in corso (3P). Nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, la Juventus non ha mai ripetuto più di una volta di fila lo stesso risultato (2V, 1N, 2P) dopo aver registrato quattro vittorie nelle quattro precedenti".