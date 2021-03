Juventus Women, Sodini: “La Juve ha dato una svolta al calcio femminile”

L'ex giocatrice bianconera parla della sua esperienza alla Juventus

redazionejuvenews

La Juventus Women è una delle più belle e vincenti realtà in casa bianconera. A parte la sconfitta contro la Roma in Coppa Italia, quest'anno le ragazze di Rita Guarino hanno collezionato tutte vittore e qualche pareggio, confermandosi la prima squadra in Campionato e lanciata ormai verso il terzo scudetto consecutivo. Simona Sodini, oggi calciatrice del Torino ed ex bianconera, è intervenuta ai microfoni di Sky Sport ed ha detto la sua sulla sua ex squadra: "La Juventus ha dato una svolta al calcio femminile".

Poi ha raccontato quando è iniziata la sua avventura con la maglia bianconera e non solo: "Io ho vissuto l’inizio vero e proprio della Juventus, l’esordire della Juve che acquistò il titolo del Cuneo dove io militavo. Ricordo il primo giorno in cui sono arrivata: ho visto subito che qualcosa stava cambiando. Ci sentiamo sentite per la prima volta delle vere calciatrici pur non avendo status di professioniste. Corsa scudetto? Il calcio va giocato partita dopo partita e non si può dire che la squadra bianconera abbia già vinto. Ha una grossa percentuale di vincerlo anche quest’anno. È ad un livello superiore rispetto alle altre grazie ad organizzazione, società e a quello che c’è dietro. Sono simpatizzante di Inter, Milan e Juve perché ho indossato quella maglia. Con Juve e Milan ho vinto lo scudetto. Sicuramente la Juve ha qualcosina in più, ma il Milan ha fatto un salto di qualità superiore grazie agli acquisti che ha fatto e se la giocheranno al vertice".

Il 24 marzo 2019, la Juventus Women giocava per la prima volta all'Allianz Stadium tutto esaurito. La squadra giocava contro la Fiorentina con 40 mila tifosi riuniti sugli spalti per una partita di calcio femminile, una prima volta storica, un traguardo che molti avrebbero fatto fatica anche solo ad immaginare. Da quel momento sono stati fatti tanti altri passi avanti, dove la Juventus è sempre la protagonista.