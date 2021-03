Fiorentina-Juventus Women 1-2: scudetto sempre più vicino

Ennesimo successo per le bianconere

redazionejuvenews

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha fornito il riassunto del successo della formazione Women ai danni della Fiorentina, arrivato oggi con il risultato di 2-1:

"Le Juventus Women sconfiggono la Fiorentina e scrivono un nuovo record: 18 vittorie consecutive in Serie A. Lo fanno con numeri speciali sulle spalle, con all'interno statistiche legate al razzismo, per sensibilizzare alla vigilia della Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale. Lo fanno imponendosi 2-1 a Firenze, in una sfida che in questi anni ha spesso avuto un peso specifico importante nella corsa ai titoli, grazie alla doppietta di Andrea Staskova. Prosegue, così, la corsa in cima alla classifica. A punteggio pieno.

LA PARTITA

Le Juventus Women, dopo la parentesi in Coppa Italia, si concentrano nuovamente sul campionato, facendo visita alla Fiorentina. Coach Rita Guarino deve fare i conti con le assenze di Barbara Bonansea e Maria Alves e con la condizione di Cristiana Girelli, non al 100% dopo l'infortunio contro la Roma. Al suo posto, al centro del tridente, gioca Andrea Staskova.

La Fiorentina prova a partire forte, si fa vedere con Sabatino e Clelland, ma la Juve con lucidità assorbe la veemenza avversaria e la trasforma in forza per attaccare. Trovando, al 13', il gol del vantaggio. Azione ragionata che isola Hurtig al limite dell'area, palla per Staskova che prima sbatte su Schroffenegger, poi mette in rete.

Trovato il primo gol, la Juve sfiora il raddoppio, con Schroffenegger ancora protagonista. Altra azione costruita benissimo, assist di Rosucci per Hurtig che si gira e calcia sul primo palo, trovando ancora una grande risposta del portiere avversario. La Fiorentina, però, non vuole arrendersi e trova il pareggio, con un gran gol di Clelland. Bravissima la numero 26 viola, dal limite dell'area, a battere Giuliani con una conclusione che si infila all'incrocio dei pali. Minuto 32, per le bianconere tutto da rifare.

La squadra di Guarino non si perde d'animo, non lo fa mai, e anche stavolta prende in mano il suo destino e si riporta in vantaggio al 44'. Il secondo gol è una perla di bravura di Andrea Staskova che controlla palla al limite dell'area sul lancio di Boattin, manda a vuoto tutta la difesa avversaria e con un destro a incrociare non lascia scampo a Schroffenegger. Juve al riposo in vantaggio.

Il secondo tempo rispecchia quanto visto nel primo. La partita la fa la Juve, che va a un passo dal tris con Caruso, servita da Rosucci dopo un'altra bellissima azione, e la Fiorentina prova a ripartire. Le viola fanno paura soprattutto con Sabatino, ma Giuliani non deve compiere interventi particolarmente complessi anche grazie al lavoro straordinario della difesa, capitanata da Cecilia Salvai e di Pedersen in mezzo. Nel finale, Girelli e Zamanian accarezzano ancora il terzo gol, che però non arriva. Arrivano comunque i tre punti e il diciottesimo successo consecutivo in Serie A. Nuovo record per le bianconere. Nota a margine: nel corso del secondo tempo, torna in campo, con la solita verve, Aurora Galli, recupero importantissimo".