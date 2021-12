Juventus Women-Servette: le statistiche del match

Le ragazze bianconere questa sera in campo contro il Servette per la partita valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League

redazionejuvenews

La JuventusWomen questa sera scenderà in campo conto il Servette per l'ultima partita del girone di qualificazione della Women's Champions League. Le bianconere sono appaiate in classifica con il Wolfsburg, ma a prescindere dal risultato delle tedesche, in caso di vittoria la squadra di Montemurro otterrà la qualificazione ai quarti di finale della competizione, e le bianconere avranno questa sera l'apporto dello Stadium, aperto ai tifosi bianconeri, che per l'occasione riempiranno gli spalti dell'impianto bianconero. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha presentato la partita e le statistiche che la riguardano.

"JUVE QUALIFICATA SE... - Le Juventus Women si qualificheranno in caso di vittoria, a prescindere dal risultato della sfida tra Chelsea e Wolfsburg. In caso di pareggio tra inglesi e tedesche alle bianconere basterebbe anche il pari, mentre in caso di vittoria delle vice campionesse d'Europa i quarti di finale arriverebbero anche con una sconfitta. Qualora le bianconere vincessero e nell'altra sfida a vincere fosse il Wolfsburg con uno o due gol di scarto, la qualificazione arriverebbe anche come prime nel girone.

L'ULTIMA SFIDA - In Svizzera la gara contro il Servette è finita 3-0 per le bianconere con i gol di Caruso, Cernoia e Hurtig.

SCORE NEL GIRONE - Le Juventus Women, nelle cinque gare giocate fin qui nella fase a gironi, hanno segnato 8 gol, subendone 4. Per il Servette, invece, 0 reti messe a segno e 19 invece quelle subite.

MARCATRICI ALL'ALLIANZ STADIUM - Con i due gol messi a segno contro il Wolfsburg Cristiana Girelli è diventata la miglior marcatrice bianconera all'Allianz Stadium. A quota uno ci sono Hurtig e Bonansea, oltre a Sofie Junge Pedersen, che ha segnato, però, in campionato nella storica Premiére.

ESTREMI DIFENSORI - Pereira, portiere del Servette, è colei che ha compiuto più parate questa fase a gironi: 19. Dall'altro canto Peyraud-Magnin è stata eletta MVP dell'ultima sfida contro il Chelsea." (Juventus.com)