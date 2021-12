Juve, il Barcellona ha messo gli occhi su Bernardeschi

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona sarebbe interessato a Federico Bernardeschi

Per la Juventus questa è sicuramente una stagione di passaggio. A giugno si prospetta una vera e propria rivoluzione: tanti giocatori lasceranno Torino, altri vestiranno la casacca bianconera. Tra i calciatori con le valigie in mano c'è sicuramente Federico Bernardeschi, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022. Per il momento la trattativa per il rinnovo dell'esterno italiano non sembra su una buona strada: la Juventus vorrebbe un taglio dello stipendio dell'ex Fiorentina, possibilità non gradita al classe 1994 che per questo potrebbe veramente lasciare Torino.

Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, nel corso della cerimonia per la premiazione del Golden Boy 2021 la dirigenza del Barcellona avrebbe avuto dei contatti con Federico Pastorello, famoso agente. Il club spagnolo ha voluto avere informazioni proprio su Federico Bernardeschi, interessati dalla possibilità di un suo acquisto. Per il momento nessuna trattativa ufficiale in vista, ma soltanto un incontro informale. I blaugrana, come la Juventus, stanno vivendo un periodo di profondo cambiamento e sono alla ricerca di nuovi giocatori. L'esterno bianconero, preso a parametro zero o a prezzo di saldo, potrebbe quindi essere un'operazione interessante.

Certo, immaginare Bernardeschi con la maglia del Barcellona risulta leggermente strano, ma le doti del classe 1994 (neo campione d'Europa con l'Italia di Mancini) sono indubbie. Alla Juventus, però, l'esterno italiano non è mai riuscito a mettere in mostra le sue qualità, deludendo a più riprese. In questo senso, cambiare aria e andare in un grandissimo club come il Barcellona non potrebbe che fare bene per il suo morale. Quest'anno, infatti, Massimiliano Allegri ha deciso di dargli fiducia e i risultati si stanno vedendo sul campo: per lui già 3 assist in Champions League e uno in Serie A. Riusciranno i due club a trovare un'intesa? Ma soprattutto, riuscirà Bernardeschi a tornare sui livelli visti alcuni anni fa alla Fiorentina? Chi vivrà vedrà.