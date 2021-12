Mercato Juve / Cherubini sogna il doppio colpo: “Uno può arrivare subito”

Il lavoro che aspetta la dirigenza della Juve per quanto riguarda le questioni di mercato è veramente tanto. Tra rinnovi importanti (ancora da ratificare ufficialmente quelli di Dybala e Cuadrado), cessioni (con tantissimi giocatori a rischio, come vedremo più avanti) e nuovi possibili colpi , di carne al fuoco ce n'è moltissima.

Ecco perché Federico Cherubini e gli uomini mercato della Juve sono da tempo all'opera per progettare minuziosamente ogni mossa con largo anticipo, sia per la sessione invernale di calciomercato, sia per quella che arriverà la prossima estate. In molti casi, quello che succederà a gennaio, potrebbe anche preparare la strada a quanto è stato programmato per il mercato estivo. Sicuramente sarà importante vendere qualcuno sin da subito. Senza cedere, non si può comprare e a gennaio più di qualche elemento è destinato a salutare Torino.