Sconcerti: “Le parole dure di Agnelli dopo Haifa sono state la svolta”

Ieri la Juventussi è aggiudicata il Derby della Mole contro il Torinoper 1-0. Una vittoria importante per i bianconeri, reduci dalla sconfitta contro il Milan e poi da quella contro il Maccabi Haifa, che ha compromesso le possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions League. E proprio dopo il disastro in Israele, era intervenuto il presidente Andrea Agnelli, con parole dure: "E' il momento di assumerci le nostre responsabilità. Sono arrabbiato e provo vergogna. Il calcio è un gioco di squadra, si vince e si perde in 11". E su Allegri era stato molto chiaro: "Non è colpa dell'allenatore se non vinciamo un tackle. Faremo le nostre valutazioni a fine anno. La Juve non cambia allenatore a stagione in corso perché il problema è del gruppo".