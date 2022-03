Juventus Women, Cecilia Salvai rinnova fino al 2024

La Juventus ha comunicato sul proprio sito il rinnovo del contratto di Cecilia Salvai fino al 2024 con il club bianconero.

Altro rinnovo per il club bianconero, che, dopo i prolungamenti di Gama, Rosucci e Cernoia , blinda un altro pezzo pregiato della rosa. Una dimostrazione di fiducia di Madama, visto che Salvai è attualmente ai box per un infortunio molto grave rimediato negli scorsi mesi. Infatti, l'ex Verona, a fine dicembre ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro, stop che le sta precludendo tutta la seconda parte di stagione e che potrebbe impedirle di partecipare agli Europei con la Nazionale, visto che la competizione si disputerà in Inghilterra dal 6 luglio 2022 al 31 dello stesso mese.

Ecco il comunicato della Juventus: "Insieme dal primo giorno, fianco a fianco anche di fronte alle prossime sfide. Cecilia Salvai rinnova il suo contratto con le Juventus Women fino al 2024. Una firma sul futuro quella di Cecilia, che nel presente sta lavorando per tornare in campo il prima possibile e nelle migliori condizioni. Dopo una prima parte di stagione giocata a livelli altissimi, inanellando prestazioni straordinarie e grandi risultati, infatti, nell’ultima gara del 2021 è arrivato l’infortunio. Un infortunio che ora la costringe a sostenere e accompagnare le sue compagne fuori dal campo, senza fare mai mancare il suo contributo al gruppo. Sono 92 fin qui le presenze in totale in bianconero. Tutte da protagonista, tutte da leader. E quel numero dovrà essere aggiornato ancora tante volte. Perché la Juve la aspetta a braccia aperte, per inseguire altri obiettivi e crescere ancora. Senza limiti. Congratulazioni, Ceci."