Juve Women, ben 3 bianconere nella top 11 del girone di andata di Serie A

E' stato un anno ricco di vittorie e successi per la Juve Women, premiata dalla FIGC con ben 3 giocatrici nella top 11 di Serie A

Con il passaggio del turno in Coppa Italia si è concluso nel migliore dei modi il 2021 della Juve Women. E' stato un anno pieno di vittorie e soddisfazioni per il settore femminile bianconero, che si è confermato tra i più forti di tutto il panorama calcistico italiano. Per festeggiare l'anno che si avvia alla conclusione la FIGC ha mostrato la sua top 11 del girone di andata della Serie A 2021/22: presenti ben tre bianconere. Il comunicato pubblicato su Twitter: "Ecco la Top 11 del girone d’andata della Serie A Femminile 2021/22 secondo i dati Opta. Facciamo i complimenti a tutte ma un pochino di più, con un in bocca al lupo grandissimo, a Cecilia Salvai. Siamo con te". (Il difensore della Juventus si è rotta il crociato ndr.)