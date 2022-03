Juventus Women, ufficiale il rinnovo fino al 2024 di Valentina Cernoia

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo fino al 2024 della calciatrice Valentina Cernoia, centrocampista della Vecchia Signora.

Accordo raggiunto tra Valentina Cernoia e la Juventus . La calciatrice bianconera ha rinnovato il contratto con la società piemontese fino al 2024. L'ex Brescia è una pedina fondamentale della Vecchia Signora, come dimostrato dalle oltre 15 presenze in stagione, impreziosite dai 6 gol siglati tra Serie A, Supercoppa italiana e Champions League femminile. Un accordo importante per la Juventus, che così blinda una delle sue migliori calciatrici della rosa, per evitare possibili interessamenti di altre squadre.

Un'altra prova di forza quella del club bianconero, che dopo i rinnovi di Gama , Rosucci e quello ancora in bilico di Cristiana Girelli, dimostra ancora la stabilità della società, sempre pronta a confermare le calciatrici più forti del panorama calcistico italiano. Sarà di certo contento l'allenatore Joe Montemurro , che potrà contare ancora per molto sui punti cardinali della Juventus Women. Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero:

"Valentina Cernoia e le Juventus Women: la storia continua. La numero 7 bianconera ha messo la firma sul rinnovo del contratto con la Juventus fino al 2024, per continuare a inseguire grandi obiettivi insieme. Valentina è una di quelle ragazze presenti il giorno in cui tutto è cominciato, nel luglio 2017. Da quel giorno e dal suo esordio con la nostra maglia ha messo tutta sé stessa in ogni sfida affrontata, con quella voglia di lottare fino alla fine che l’ha portata a conquistare otto trofei in bianconero. E le sue giocate, i suoi gol e i suoi assist hanno avuto un ruolo fondamentale. Sono 26 i gol messi a segno con la Juve, 100 le presenze, traguardo importante che racconta quanta strada sia stata percorsa fianco a fianco, migliorando costantemente. La testa, ovviamente, oggi è già rivolta al futuro, alle prossime sfide da affrontare, in cui tutte le compagne sapranno di poter contare su di lei. In qualsiasi ruolo, con qualsiasi compito. Congratulazioni, Valentina!"