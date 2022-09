Juventus Women – Roma, le statistiche post-match

Il sito della Juventus ha pubblicato le statistiche più interessanti della vittoria con la Roma, match disputato nella giornata di ieri.

redazionejuvenews

Ieri la Juventus Women ha battuto la Romaper 1-0, convincendo dopo il pareggio con l'Inter. Il sito del club bianconero ha pubblicato le statistiche più importanti della gara: "Tre punti pesantissimi quelli ottenuti dalle Juventus Women nel faccia a faccia con la Roma a Vinovo. Pesanti per l'avversario, candidato numero uno nella lotta al titolo, e il momento, tra assenze pesanti e un inizio di stagione molto intenso. A decidere il match contro le giallorosse è stato il gol di Valentina Cernoia, ma più che mai, come spesso accade quando si tratta di vittorie importanti, è stata la vittoria della squadra.

IL RITORNO DI CECI 271 giorni dopo l'ultima volta, Cecilia Salvai è tornata in campo, lasciandosi alle spalle il brutto infortunio. Un rientro non banale per lei, considerando l'importanza della partita, l'emergenza in difesa e il grande caldo di Vinovo. La numero 23 bianconera, però, fascia da capitana al braccio, ha disputato una partita praticamente perfetta. E, nel post-gara, non ha trattenuto la commozione. PPM ha stabilito il suo nuovo record di parate in una singola gara di Serie A: dieci. Una sicurezza in ogni momento, tra i pali e anche in termini di leadership, aspetto già evidenziato in occasione della partita contro l'Inter terminata poi in parità. La sua carica, la sua capacità di trasmettere energia alla squadra, è evidente dal video seguente, tratto proprio dalla sfida con le nerazzurre. NUMERI POST ROMA Valentina Cernoia ha ritrovato la rete in Serie A per la prima volta dalla gara contro la Fiorentina del gennaio 2021. Gli ultimi tre gol realizzati in Serie A da Valentina Cernoia sono arrivati tutti da fuori area.

La giocatrice bianconera è quella che ne ha siglati di più da fuori i 16 metri dell’area di rigore nelle ultime due stagioni di massima serie (quattro). La traversa colpita da Cristiana Girelli in questa sfida è il 16° legno colpito dalle bianconere nelle ultime due stagioni di Serie A, almeno uno in più di tutte le altre squadre. La Juventus ha vinto dieci delle 12 partite giocate in tutte le competizioni contro la Roma (1N, 1P) e ha sempre trovato il gol in questi 12 match (26 in totale, 2.2 di media a gara). La Juventus è la squadra contro la quale la Roma non è riuscita a segnare in più gare distinte in Serie A (cinque). La Juventus ha realizzato un solo gol in un singolo match di Serie A per la prima volta proprio dal pareggio 1-1 della sfida casalinga contro la Roma del marzo scorso. La Juventus ha realizzato almeno 10 reti per dopo le prime tre gare stagionali in Serie A per la terza volta dopo esserci riuscita nel 2017/18 (11) e nel 2018/19 (13)".