Montemurro: “Primo tempo sofferto, complimenti alla Roma”

Joe Montemurro , allenatore della Juventus Women, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gare vinta con la Roma. Ecco le sue parole: "Nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo, distanze lunghe. La linea difensiva si abbassava troppo e ci ha messo tanto in difficoltà alle nostre centrocampisti. Le loro centrocampisti sono molto brave. Poi abbiamo alzato la linea negli ultimi minuti avendo qualche occasioni, nel secondo tempo l’ho rifatto un po’ e abbiamo rimontato la partita. Complimenti alla Roma, ha fatto una grande gara nel primo tempo e ci hanno messo veramente in difficoltà".

Su Salvai, al rientro: "Sì era previsto di farla giocare un paio di minuti. Poi è successo quel che è successo con Sembrant e abbiamo parlato con lo staff per capire come stava. Dovevamo provarla, non c’era mai la situazione giusta. Proviamo, rischiamo, dobbiamo essere coraggiosi. Ha fatto 50/60 minuti come punto di partenza".