Serie A femminile, Juventus Women-Roma: le formazioni ufficiali

Tra pochi minuti ci sarà la sfida scudetto la Juventus Woman e la Roma, big match della Serie A femminile del 16esimo turno.

E' tutto pronto per la sfida tra Juventus Women e la Roma, 16a giornata del campionato di Serie A femminile. Una sfida di alta classifica, visto che le bianconere sono in cima con 40 punti, mentre le giallorosse sono la principali inseguitrici con 37 punti. La Juventus arriva al match dopo la bruciante sconfitta con l'Empoli della settimana scorsa per 2-1, mentre la Roma arriva da un filotto di diverse vittorie consecutive in campionato, risultati che la rendono la principale antagonista proprio delle bianconere, capoliste del torneo.