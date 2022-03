Juventus Women: le convocate per la Roma

La squadra di Joe Montemurro giocherà oggi alle 14:30 a Vinovo la partita contro le ragazze della Roma, vero e proprio scontro diretto in ottica campionato

La Juventus Women di Joe Montemurro è pronta a scendere in campo contro la Roma in quello che è un vero e proprio scontro diretto p er la classifica delle due squadre.

Attraverso il suo sito internet la squadra femminile bianconera ha reso note le convocate per la partita in programma alle 14:30.

Intanto la Juventus ha dato il via alla vendita dei biglietti per la partita contro il Lione di Women's Champions League .

Sono a disposizione i biglietti, che costeranno 5 euro in tutti i settori dello stadio e saranno gratuiti per donne e bambini Under 6.

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail.