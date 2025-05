Juventus Women, ufficiale il rinnovo di Peyraud-Magnin

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del rinnovo di Peyraud-Magnin.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Giornata importante quella di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, per Pauline Peyraud-Magnin che prolunga il suo contratto con la Juventus Women. PPM, infatti, sarà bianconera per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2026. Un rinnovo, il suo, che arriva al termine di un’altra annata importante tra i pali, con 30 presenze così suddivise: ventuno in campionato, sette in Women’s Champions League e due in Coppa Italia. Un’annata che ha permesso all’estremo difensore transalpino di arricchire ulteriormente il suo palmares con il sesto trofeo – il secondo Scudetto – della sua avventura con il nostro Club e di raggiungere lo straordinario traguardo delle 100 presenze con la Juventus Women”.

Un pilastro della squadra

"Attualmente è a quota 122, quota che le ha permesso di diventare l'undicesima giocatrice all-time per record di partite disputate con i nostri colori. Pauline Peyraud-Magnin – Stefano Braghin Bianconera dal 2021, quella che inizierà sarà la quinta stagione con la nostra maglia per Pauline. Una maglia che PPM, dal primo giorno in cui ha varcato i cancelli di Vinovo, ha indossato come una seconda pelle, onorandola dentro e fuori dal campo. Ovviamente il nostro augurio è quello di poter gioire ancora insieme, alzando altri trofei al cielo, a partire già dall'immediato futuro. Complimenti, Pau!".