Juventus Women, i precedenti della sfida con l’Inter: la nota

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Derby d'Italia numero 11 domenica 19 novembre a Biella. La Juve finora non ha mai perso, e pareggiato due occasioni. L'ultimo precedente vittorioso è dello scorso marzo, 1-3, in trasferta, Poule Scudetto. Tra le squadre contro cui la Juventus non ha perso nemmeno una partita in Serie A, l’Inter è quella affrontata più volte: 10 (otto vittorie e due pareggi). I due segni X tuttavia sono maturati nelle quattro sfide più recenti, ed entrambi in casa delle bianconere (2-2 lo scorso 6 maggio e 3-3 l’11 settembre 2022).