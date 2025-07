Juventus Women, Pizzolato passa al Lumezzane

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della cessione di Pizzolato.

Il sito ufficiale della Juventus ha detto la sua sulle Women, parlando anche della cessione di Pizzolato. Ecco il comunicato: “Martina Pizzolato, bianconera dal gennaio scorso, giocherà la stagione 2025/2026 in prestito al Lumezzane. È ufficiale, infatti, la sua cessione temporanea annuale al club lombardo, in Serie B”.

La sua carriera

"Pizzolato, come detto, è diventata una giocatrice della Juventus Women durante la finestra invernale di mercato, ma ha chiuso l'annata precedente nella sua squadra di provenienza: il H&D Chievo Women. Per lei, ora, una nuova esperienza nella serie cadetta per continuare il proprio percorso di crescita In bocca al lupo, Martina!".