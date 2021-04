Juventus Women, Piovani: “Ingiusto che Guarino non ha vinto la Panchina d’Oro”

Le considerazioni dell'allenatore del Sassuolo femminile sulla Juve Women

Sono quattro anni che la Juventus Women domina la Serie A femminile. I primi tre Scudetti sono già in bacheca a Vinovo, mentre il quarto consecutivo è in procinto di raggiungerli. A parlare di questo dominio in discusso delle bianconere è anche il tecnico del Sassuolo femminile. Gianpiero Piovani, infatti, è stato intervistato da Tuttosport in merito alla prossima sfida di Campionato, dove le neroverdi dovranno incontrare proprio le ragazze allenata da Rita Guarino. Proprio sull'allenatrice juventina, ha parlato del Premio "Panchina d'Oro" non ricevuto: "Premio non dato a Rita Guarino? Mi sembra un po’ ingiusto che di fronte ai risultati di questi ultimi quattro anni non l’abbia ancora vinto. La ammiro molto per la sua umanità e la sua sincerità. Ha una squadra forte, è vero, ma non sempre questo vuol dire vincere".