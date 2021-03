Juventus Women, Cantore: “Sogno di tornare alla Juve”

L'attaccante, attualmente in maglia viola, sogna di tornare a giocare con la Juventus Women

Da due anni a questa parte, la Juventus Women è una delle realtà più belle nel mondo del calcio. Sicuramente è anche grazie all'arrivo della squadra femminile bianconera che in Italia adesso le calciatrici sono considerate delle professioniste. Dopo due Scudetti di fila, adesso la squadra di Rita Guarino corre verso il terzo titolo consecutivo. Così, tra certezza assolute, come Cristiana Girelli, ci sono delle giocatrici che sognano in bianconero. Tra queste c'è la diciannovenne Sofia Cantore, la ragazza è tesserata con la Juventus ma è attualmente in prestito alla Fiorentina, con cui si sta facendo le ossa.

L'attaccante viola, sul suo profilo Instagram, ha parlato del suo futuro calcistico. Sofia Cantore ha rivelato: "Ad oggi sicuramente il mio sogno è tornare a giocare la Juventus". Un sogno che potrebbe presto rivelarsi, vista soprattutto la giovane età della ragazza. Infatti la giocatrice è una classe 1999, in prestito dalla Juventus Women. In questa stagione ha realizzato 5 reti in maglia viola. Cantore è cresciuta giocando tra i ragazzini dell’oratorio a Missaglia e poi ha lottato per portare il Fiammamonza in Serie B. Ma il suo futuro, evidentemente, era già scritto. Ed il suo talento non è passato inosservato, tanto che l'attaccante si è trovata a festeggiare il suo diciottesimo compleanno esordendo in serie A con la maglia bianconera.

Inoltre Sofia Cantore è vittima indiretta della situazione, non bella, in casa della Fiorentina. Infatti la società toscana è stata sanzionata con una multa e con un punto di penalizzazione da scontare nella attuale stagione sportiva di Serie A femminile. I motivi di questa penalizzazione sono da imputare ad una irregolarità in materia di accordi economici, mentre il presidente Becagli è stato inibito per due anni. Proprio le viola, inoltre, sono state sconfitte per 2 a 1 dalla Juventus Women di Rita Guarino nell'incontro di Campionato di sabato pomeriggio.