Juventus Women, nuovo acquisto: ufficiale l’arrivo di Nystrom

La Juventus Women ha ufficializzato l'acquisto di Paulina Nystrom . Ecco la nota del club bianconero, che accoglie tra le sue fila la calciatrice svedese, protagonista nell'ultima stagione con Eskisltuna . Primo innesto per la Vecchia Signora ed il ds Braghin , che vorrebbe rinforzare la rosa delle bianconere per puntare allo Scudetto, obiettivo ancora lontano, a causa del gap da recuperare nei confronti della Roma capolista e alle fase ad eliminazione di Champions: "Le Juventus Women accolgono tra le loro fila una nuova giocatrice: Paulina Nyström. Paulina, attaccante classe 2000, arriva dalla Svezia e firma un contratto fino al 30 giugno 2025.

Vestirà la maglia numero 6. Nell’ultima esperienza prima di scegliere il bianconero, con la maglia dell’Eskilstuna United, ha mostrato il suo potenziale, lasciando intravedere anche enormi e ulteriori margini di crescita. Per lei parlano anche i numeri: 10 reti messe a segno nel 2022 nella massima serie svedese. Anche in Nazionale c’è il suo percorso a testimoniare la sua crescita costante, tappa dopo tappa.

Sono 15 le presenze collezionate con l’Under 23, arricchite da due gol, prima 22 presenze e 5 reti in Under 19 e prima ancora 6 presenze in Under 17. Ora è pronta a vivere con entusiasmo la sua prima esperienza lontano dalla Svezia. E non vediamo l’ora di condividerla. Benvenuta, Paulina!"