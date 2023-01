Juventus-Monza: designato l’arbitro per la partita

Sono state rese note le designazioni arbitrali per le partite valevoli per la prima giornata di ritorno della Serie A

La Juventus ha terminato il girone d'andata a 38 punti, 40 considerando l'errore del VAR che ha determinato il pareggio contro la Salernitana, che sono però diventati 23 insieme seguito alla penalizzazione inflitta per il caso plusvalenze. I bianconeri, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, inizieranno domenica un girone di ritorno che li dovrà vedere protagonisti, se vorranno tentare di agganciare un posto in Champions League.