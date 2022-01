Montemurro: “Dobbiamo ritrovare continuità e il nostro livello”

Il tecnico ha commentato la partita che le ragazze bianconere hanno pareggiato contro l'Inter valida per l'andata dei quarti di finale della partita di Coppa Italia femminile

La JuventusWomenè tornata ieri in campo per la partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Femminile. Nel derby d'Italia al femminile contro l'inter, la squadra di Joe Montemurro ha pareggiato per 1-1, raggiungendo il gol del pareggio nel recupero del secondo tempo, sentore di come il motto "Fino alla fine" sia ormai insito anche nelle ragazze bianconere. Il tecnico Joe Montemurro ha commentato la partita, insieme alle calciatrici Lisa Boattin e Julia Grosso.

"Sapevamo di affrontare in trasferta un'ottima squadra, allenata molto bene. Queste sono le partite di Coppa, in cui puoi dare tutto te stesso in uno scontro diretto, ci aspettavamo questa Inter e ci aspettavamo provassero a farci male con le loro ripartenze. Le ultime prestazioni? Dobbiamo ritrovare continuità, dobbiamo trovare il nostro livello e mantenerlo, tornando a fare quanto avevamo fatto sul finire dello scorso anno. Post covid e con la Supercoppa è stata una ripartenza senza tregua, dobbiamo solo ritornare al nostro livello. A Verona sappiamo che sarà una partita difficile, come tutte in questo periodo".

A farli eco Lisa Boattin: "Non è stata la nostra partita migliore e ci dispiace perché lavoriamo tanto e dovremmo giocare meglio. Sono sincera. Ci portiamo a casa però l'atteggiamento dei minuti finali e il pareggio. Continueremo a lavorare per cercare di far vedere anche in campo quello che proviamo in allenamento. Per passare il turno dovremo imporre il nostro gioco ed essere più attente in campo. Il gol? Ci voleva anche un po' di fortuna, sono contentissima".

"Mi piace lavorare con le ragazze, è fantastico e mi piace come gioca la squadra - le parole di Julia Grosso. Vogliamo sempre avere il pallone e questo mi piace. Oggi mi sono trovate molto bene con Sofie. Non vedo l'ora arrivi la prossima partita, ogni avversario dà qualcosa di diverso e non vedo l'ora di affrontare nuove sfide".