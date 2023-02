Juventus Women – Milan, le statistiche pre-match: i dati

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un approfondimento statistico sulla gara con il Milan Women.

redazionejuvenews

La JuventusWomen sfiderà il Milan in una sfida dai tanti ricorsi storici. Il sito ufficiale delle bianconere ha pubblicato le statistiche delle due squadre. Ecco la nota: "Dopo la rotonda vittoria contro la Sampdoria, la Juventus Women vuole conquistare altri tre punti per continuare a tenere il passo della capolista Roma. Ad attendere le bianconere, sabato 4 febbraio alle ore 14:30, la sfida interna contro il Milan. In avvicinamento al match contro le rossonere, che sarà visibile in diretta su Juventus TV, vediamo i precedenti, oltre a statistiche e curiosità. PRECEDENTI E STATO DI FORMA Negli otto precedenti in Serie A tra Juventus e Milan, le rossonere hanno raccolto due successi (1N, 5P), uno dei quali nel confronto più recente (4-3 il 22 ottobre scorso). Le rossonere potrebbero rimanere imbattute per due gare di fila contro le bianconere per la prima volta nel massimo campionato. Nelle ultime tre sfide di Serie A Juventus e Milan hanno segnato una media di 5.7 gol a partita (17 totali), più del doppio di quella registrata dalle due formazioni nei primi cinque incroci nel torneo (2.8 per un totale di 14 reti). La Juventus è imbattuta nelle cinque sfide casalinghe (considerando tutte le competizioni) giocate contro il Milan (quattro vittorie e un pareggio) e in Serie A ha sempre vinto (tre vittorie interne su tre). La Juventus rimane la squadra contro cui il Milan ha perso più partite dalla sua fondazione considerando tutte le competizioni (nove su 13 sfide, 2V, 2N). La Juventus è imbattuta da 49 partite casalinghe in Serie A (43V, 6N); nell’era dei tre punti a vittoria, solo due squadre hanno registrato una striscia più lunga di gare consecutive interne senza mai perdere: la Foroni Verona (51 tra ottobre 2000 e aprile 2004) e la Torres (52 tra novembre 1998 e marzo 2002).

La Juventus va in gol da 61 partite di fila in Serie A; nell’era dei tre punti a vittoria solo il Tavagnacco (66 tra febbraio 2012 e marzo 2014) e l’AGSM Verona (63 tra maggio 2014 e febbraio 2017) hanno collezionato una striscia più lunga di match consecutivi con almeno una rete all’attivo. Il Milan è reduce dal ko con l’Inter nel derby. Da quando milita in Serie A (2017/18) solo due volte ha rimediato almeno due sconfitte di fila: tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di quello attuale (tre) e nel dicembre 2021 (due, la prima con l’Inter, la seconda con la Juventus). Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte di Serie A e potrebbe centrare almeno quattro successi esterni di fila nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2021. In quel caso la striscia fu di cinque gare e venne interrotta proprio dalla Juventus (ko 5-2 il 12 dicembre di quell’anno). STATISTICHE GENERALI La Juventus conta sei gol di testa nel campionato in corso (record condiviso con Inter e Sassuolo). Tre di questi li ha firmati Cristiana Girelli, inclusi uno dei suoi tre nell’ultimo match con la Sampdoria e uno dei due che ha realizzato contro il Milan nel match d’andata. La Juventus ha segnato almeno 40 gol dopo le prime 15 gare stagionali di un campionato di Serie A per la quinta volta (l’unica eccezione è stata nel torneo 2021/2022, quando dopo lo stesso numero di partite le reti all’attivo delle bianconere erano 38. Il Milan è la formazione che ha segnato più gol su sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A: sette (almeno tre più di qualsiasi altra squadra); la Juventus in seguito a corner ne ha subito solo uno finora, proprio contro le rossonere all’andata, firmato da Malgorzata Mesjasz. La Juventus è, invece, la formazione che vanta più reti su azione nel campionato 2022/2023: 33, almeno due più di qualsiasi altra nella competizione in corso. Il Milan ha incassato quattro gol da giocatrici subentrate nella Serie A in corso; nessuna squadra ne ha incassati di più “dalla panchina”. La Juventus al contrario ne ha realizzati quattro, meno solo di Roma e Sassuolo (cinque). Milan (15.6%) e Juventus (13.5%) sono le due squadre con la più alta percentuale realizzativa in questa Serie A. Solo la Roma é andata al cross su azione piú volte di Juventus (219) e Milan (217) in questo campionato: le bianconere vantano quattro reti in seguito a un traversone laterale, le rossonere nove (primato del torneo in corso). Juventus (13) e Milan (12) sono le due squadre che vantano più marcatrici differenti nel campionato in corso. La Juventus è anche quella che vanta più giocatrici con almeno una rete e almeno un assist (10, il doppio rispetto alle rossonere). PROTAGONISTE Cristiana Girelli è vicina a diventare la prima calciatrice della Juventus a tagliare il traguardo dei 100 gol in tutte le competizioni. Attualmente la 10 bianconera ne conta 98, così suddivisi: 69 in Serie A, 12 in Coppa Italia, tre in Supercoppa Italiana e 14 in Champions League (qualificazioni incluse). Il Milan è, al pari della Roma, una delle due squadre contro cui Cristiana Girelli ha trovato il gol in tre competizioni differenti da quando indossa la maglia della Juventus (2018/2019): Serie A (tre, due dei quali nel match d’andata di questo campionato), Coppa Italia (due) e Supercoppa Italiana (uno).

Due delle tre giocatrici che vantano almeno cinque gol in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A indossano la maglia della Juventus: Cristiana Girelli e Sofia Cantore (arrivata a cinque proprio nell’ultimo turno di campionato). La terza è Valentina Giacinti. La Juventus potrebbe diventare la prima squadra con cui Sofia Cantore va in doppia cifra di gol in carriera Serie A: sono nove finora le reti realizzate in maglia bianconera (cinque in casa) dall’attaccante nel torneo, cinque delle quali appunto in questa stagione. Arianna Caruso ha realizzato nell’ultimo turno di Serie A il suo 44° gol con la maglia della Juventus in tutte le competizioni (solo Cristiana Girelli a 98 e Barbara Bonansea a 70 la precedono). La classe ’99 è la centrocampista che ha realizzato più reti nelle ultime tre edizioni del massimo campionato (18, una delle quali al Milan il 7 marzo 2021). Lineth Beerensteyn ha segnato sette gol in questo campionato; l’ultima giocatrice straniera a realizzare almeno otto reti in una singola edizione di Serie A con la maglia della Juventus è stata l’ex bianconera Andrea Stasková (otto nel 20/21). Barbara Bonansea ha segnato quattro gol contro il Milan in Serie A (tutti in match casalinghi) – nessuna ne ha realizzati di più con la maglia della Juventus rispetto all’attaccante classe ’91. Tra le centrocampiste che hanno preso parte ad almeno otto gol nei Top-5 campionati europei in corso, solo Érika González del Levante (2004, 11 partecipazioni) è più giovane di Julia Grosso (due reti e sei assist per la classe 2000 della Juventus). Dall’inizio della scorsa Serie A, Lisa Boattin è il difensore che ha partecipato a più marcature nel massimo campionato: 14 (otto reti e sei assist, l’ultimo dei quali servito nella gara più recente contro la Sampdoria). Considerando solo gli assist, quattro dei cinque difensori che dall’inizio dello scorso campionato ne hanno serviti di più giocano nel Milan e nella Juventus: tra le rossonere Sara Thrige (sette), Alia Guagni (cinque) e l’ex Linda Tucceri (nove); tra le bianconere Amanda Nildén (sette) e Lisa Boattin (sei). Laura Giuliani, prima di passare al Milan, ha difeso la porta della Juventus per quattro stagioni, tra il 2017 e il 2021 (68 presenze in Serie A). Contro la Juventus, nella gara del 22 ottobre, è arrivata una delle due doppiette di Kosovare Asllani in Serie A. La svedese, unica rossonera con più di cinque gol nel torneo in corso (otto) ha segnato tre reti in trasferta e non fa meglio in un singolo campionato dal 2020/21 (otto in Primera División col Real Madrid). Martina Piemonte ha segnato cinque gol in questo campionato (il primo dei quali contro la Juventus nel match d’andata), già uno in più rispetto ai quattro delle due precedenti stagioni di Serie A tra Fiorentina e Milan (tutti e quattro in rossonero). L’attaccante azzurra, dopo la firma nell’ultimo turno, potrebbe andare a segno per due presenze di fila a distanza di un anno – dal 5 febbraio 2022. Valentina Bergamaschi è, insieme ad Asllani, l’unica altra giocatrice che vanta una doppietta contro la Juventus con la maglia del Milan, arrivata in semifinale di Coppa Italia, il 1° maggio 2022. Uno dei tre gol in Serie A di Malgorzata Mesjasz è arrivato contro la Juventus, nella gara d’andata del 22 ottobre scorso. Il difensore del Milan è, dietro alla compagna di squadra Laura Fusetti (prima a 42) e a Zhanna Ferrario del Pomigliano (seconda a 39) la terza giocatrice di movimento con più palloni recuperati nel campionato 22/23 (38). Marta Mascarello è la giocatrice del Milan che conta più assist all’attivo in questa Serie A (cinque). La centrocampista è già andata a bersaglio contro la Juventus nel massimo campionato – il 27 gennaio 2018 con la maglia del Tavagnacco".