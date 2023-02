Montemurro: “Ritroviamo due calciatrici importanti, su Simon…”

Joe Montemurro, allenatore della JuventusWomen, ha rilasciato delle dichiarazioni a JTV. Ecco le sue parole sulla gara con il Milan, match decisivo per il prosieguo del campionato, visto che le bianconere sono a meno cinque punti dalla Roma capolista. Il tecnico, inoltre, si è soffermato anche sugli acquisti della sessione di calciomercato invernale di Madama: "La partita con la Samp è stata importante, abbiamo dato continuità e gestito bene. Si sono viste cose importanti, è stata una vittoria meritata anche in vista di quelle che arrivano. Sono tutte partite di alta importanza e alto livello. La partita d’andata col Milan non è andata bene sotto il punto di vista del risultato, vogliamo continuare ad essere lì in classifica. E’ importante affrontare la fase finale in buona forma.