Calciomercato Juventus, colpaccio possibile: “Pronto contratto da 7 milioni”

La lista di calciomercato della Juventus in prospettiva estiva è piena di grandissimi obiettivi . I nomi che stanno circolando in orbita bianconera sono infatti molto pesanti, segno che ila Vecchia Signora vuole fare davvero sul serio. Lo ha già dimostrato a gennaio col colpo Vlahovic, ora è pronta a ripetersi.

Tra i sogni che potrebbero trasformarsi in realtà c'è sicuramente quello relativo al possibile ritorno di Paul Pogba a Torino. Tuttosport conferma che i contatti ci sono stati e vanno avanti , supportati anche dalla volontà del giocatore di un rientro "a casa" e dai suoi ottimi rapporti con tutto l'ambiente bianconero. E in special modo, con Massimiliano Allegri.

L'ostacolo - ormai è storia nota - è rappresentato dall'ingaggio. La Juve ha fissato un tetto da 7 milioni più eventuali bonus sopra il quale non vuole andare. Ma, nel caso di Pogba, potrebbe usufruire e beneficiare del Decreto Crescita, andando a risparmiare sullo stipendio lordo. I sondaggi e gli abboccamenti vanno avanti, ma non solo per il Polpo. Anche un altro colpaccio infatti sarebbe possibile, con la Juventus che avrebbe già pronta l'offerta contrattuale proprio da 7 milioni più bonus <<<